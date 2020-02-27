В Нижегородской области отремонтируют более тысячи памятников героям войны

ТАСС, 27 февраля. Власти Нижегородской области выделили 200 млн рублей на ремонт более 1 тыс. памятников героям Великой Отечественной войны к 75-летию Победы. Соответствующие поправки в бюджет региона приняли депутаты Заксобрания на сессии в четверг, сообщила пресс-служба областного правительства.

Будут отреставрированы памятники в 50 районах области.

"Например, на Бору планируется привести в порядок 53 объекта, в Кстовском - 46, а в Павловском районе - 43 памятника", - говорится в сообщении.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что деньги на ремонт памятников будут направляться муниципалитетам в виде субсидий, все работы планируется завершить до 6 мая 2020 года.