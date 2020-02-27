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Два самолета москвича арестовали в Калужской области за долги

Мужчина задолжал 192 млн рублей, его самолеты будут оценены и проданы

ТАСС, 27 февраля. Судебные приставы Калужской области арестовали два самолета, принадлежащие мужчине из Москвы, который задолжал более 192,5 млн рублей. Об этом в четверг сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

"По поручению коллег из Москвы судебные приставы УФССП России по Калужской области арестовали два самолета, принадлежащие столичному должнику. В межрайонном отделе судебных приставов по особым исполнительным производствам неимущественного характера ФССП России в Москве находится исполнительное производство в отношении гражданина, который задолжал физическому лицу 192 588 000 рублей по займу, процентам по займу, а также процентам за пользование чужими денежными средствами", - говорится в сообщении.

Арестованы были самолеты ДС-3С "Алексей Леонов" и ДС-3А "Евгений Логинов". Для оценки их стоимости привлекут специалиста. После чего воздушные судна выставят на торги.

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РоссияКалужская область
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