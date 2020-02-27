Макрон не исключил, что вспышка коронавируса во Франции может перерасти в эпидемию

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Франции не исключают риска возникновения в стране эпидемии нового коронавируса. Об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон во время посещения парижского госпиталя Питье-Сальпетриер, где в ночь на среду от коронавируса умер 60-летний француз.

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"Мы находимся перед наступлением кризиса, перед возможностью эпидемии", - сказал Макрон. "Есть уже страны, затронутые вирусом в гораздо большей степени, чем Франция. Это означает, что нам необходимо приспосабливать организацию мер к каждому этапу, чтобы наилучшим образом противостоять наступлению вируса", - подчеркнул он.

Макрон указал, что "граждане должны располагать информацией о всех мерах, которые принимаются властями". При этом французский лидер отметил, что "необходимо избежать паники среди населения".

В сопровождении министра социальных дел и здравоохранения Франции Оливье Верана Макрон осмотрел больничные палаты и пообщался с персоналом госпиталя. Эта поездка не значилась в графике главы государства, решение о ней, по словам источников, близких к окружению главы Франции, Макрон принял накануне вечером.

26 февраля министр здравоохранения Франции подтвердил 18-й случай заражения коронавирусом в стране. К настоящему моменту во Франции выздоровели 12 пациентов, четверо находятся в больницах и двое умерли.