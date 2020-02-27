Власти Адыгеи направят средства господдержки на развитие инфраструктуры и туризм

МАЙКОП, 27 февраля. /ТАСС/. Средства господдержки, выделенные федеральным центром на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи, власти республики направят на развитие инфраструктуры и туризма. Об этом сообщил ТАСС министр экономического развития и торговли региона Анзаур Куанов.

"Объем финансирования основных мероприятий проекта индивидуальной программы социально-экономического развития республики на период до 2024 года из федерального бюджета составляет 5 млрд рублей. Данные средства планируется направить на создание инфраструктуры развития промышленности, туризма, жилищного строительства, а также развитие городской и социальной инфраструктуры", - сказал Куанов.

Снятие ограничений на подключение новых потребителей к существующей системе газоснабжения предусматривает расширение газотранспортной системы для обеспечения дополнительных поставок газа в Теучежский, Тахтамукайский районы, город Адыгейск, техническое перевооружение и реконструкцию газораспределительных станций, уточнил министр.

Разработанный проект индивидуальной программы социально-экономического развития республики на период до 2024 года уже внесен Министерством сельского хозяйства РФ, которое курирует Адыгею, на рассмотрение в правительство. Он пока не утвержден, пояснил министр. По его словам, проект предполагает развитие транспортной и энергетической инфраструктуры в увязке с планируемыми к реализации инвестиционными проектами - в сфере промышленности, агропромышленного комплекса, туризма. Это позволит создать в регионе новые высокооплачиваемые рабочие места с высоким уровнем оплаты труда. Власти региона продолжат политику по формированию в республике привлекательных условий для развития малого и среднего предпринимательства.

За счет развития социальной инфраструктуры власти намерены повысить уровень обеспеченности и качество услуг образования, здравоохранения, культуры и спорта. Акценты будут расставлены также на снижении уровня бедности населения за счет введения выплат на третьего ребенка, внедрении практики заключения социальных контрактов, роста занятости населения. Власти ставят задачу ускоренного решения проблем расселения населения из аварийного жилья, развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства. Особое внимание уделят обеспечению благоприятной экологической обстановки, добавил Куанов.

В прошлом году в РФ были выбраны десять регионов с невысокими экономическими показателями, каждому из которых в правительстве назначен куратор. Это Республика Алтай, Карелия, Тува, Адыгея, Марий Эл, Калмыкия, Чувашия, Курганская, Псковская области, Алтайский край. Председатель правительства РФ Мишустин поручил до 10 марта доработать и внести в кабмин индивидуальные программы опережающего развития отстающих регионов России.