В параде Победы в Калининграде примут участие 2,1 тыс. человек

КАЛИНИНГРАД, 27 февраля. /ТАСС/. Около 1,1 тыс. военнослужащих Балтийского флота и свыше 1 тыс. представителей других силовых ведомств примут участие в военном параде в Калининграде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы флота.

"В День Победы 9 мая по главной площади Калининграда - площади Победы - торжественным маршем пройдут около 1,1 тыс. военнослужащих Балтийского флота и свыше 1 тыс. представителей других силовых ведомств. Также на параде будет задействовано около 75 единиц техники, состоящей на вооружении соединений и частей флота", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на параде Победы будут представлены оперативно-тактические ракетные комплексы, бронетранспортеры, зенитные ракетные комплексы, береговые ракетные комплексы.

По главной площади Калининграда также пройдут бронированные разведовательно-дозорные машины, реактивные системы залпового огня "Град", многоосные тяжелые тягачи и другая военная техника. Кроме того, в состав механизированной колонны войдут вооружение и техника военных лет.

Как информирует пресс-служба, сейчас на флоте идет активная подготовка к военному параду. С личным составом парадных расчетов проводятся занятия по строевой подготовке в пунктах постоянной дислокации. Техника к параду готовится на базе ремонтно-восстановительного батальона флота.