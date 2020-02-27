Папа Римский Франциск не принял участия в службе из-за недомогания

ВАТИКАН, 27 февраля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск не принял участия в запланированной литургии в базилике Сан-Джованни на Латеранском холме из-за недомогания. Об этом в четверг сообщил глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни.

"Этим утром понтифик не пошел в Латеранский собор на литургию с духовенством курии. Из-за небольшого недомогания он предпочел остаться в своих апартаментах в "Доме святой Марфы" [на территории Ватикана]", - говорится в сообщении, распространенном службой печати Святого престола.

Бруни уточнил, что никакие другие мероприятия в папской программе не отменяются.

В среду в Римско-католической церкви начались богослужения начала Великого поста перед Пасхой, которая наступит по католическому календарю 12 апреля.