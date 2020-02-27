Чайка назвал основные угрозы транспортной безопасности в СКФО

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 февраля. /ТАСС/. Системные нарушения в сфере эксплуатации транспорта, а также значительный износ инфраструктуры увеличивают риски и снижают уровень транспортной безопасности полетов в регионах Северного Кавказа. Об этом сообщил в четверг полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка в ходе выездного совещания во Владикавказе, которое провел секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"В области авиационного транспорта <…> - системные нарушения правил использования воздушного пространства РФ, в первую очередь владельцами воздушных судов, не имеющими свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения. Отсутствует должный контроль со стороны владельцев частных воздушных судов за состоянием безопасности полетов. <…> Кроме того, значительный износ основных фондов объектов наземной инфраструктуры, особенно аэропортовых объектов, также увеличивает риски и снижает уровень безопасности полетов ", - сказал Чайка.

В частности, полпред напомнил о двух авиационных происшествиях, связанных с выполнением авиационно-химических работ летом прошлого года самолетами Ан-2, принадлежащими индивидуальным предпринимателям, на территории Новоселицкого района Ставропольского края и Шелковского района Чечни.

По его словам, нарушения отмечаются также в сфере водного транспорта. "До сих пор вскрываются факты управления судами, не прошедшими технический осмотр, либо переоборудованными без соответствующего разрешения или с нарушением норм пассажировместимости", - отметил Чайка.

В сфере железнодорожного транспорта, по его словам, также выявляются нарушения правил безопасности движения и эксплуатации, а также нарушения правил перевозки опасных грузов. При этом к общим системным недостаткам в области обеспечения безопасности населения на транспорте Чайка отнес также несоблюдение в полном объеме требований по обеспечению антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры, незавершенность хозяйствующими субъектами процесса оценки уязвимости категорированных объектов транспортной инфраструктуры, владельцами которых зачастую являются государственные и муниципальные предприятия, а также отсутствие более чем у 80% таких объектов планов обеспечения транспортной безопасности.

Полпред выразил уверенность в том, что в ближайшее время будут приняты решения, направленные на повышение эффективности комплекса мер по противодействию коррупционным проявлениям в субъектах СКФО, а также по нейтрализации угроз в сфере обеспечения безопасности населения на транспорте.