В КНР коронавирус выявили у 14% пациентов, уже прошедших курс лечения в провинции Гуандун

ПЕКИН, 27 февраля. /ТАСС/. Коронавирус вновь выявлен у 14% пациентов, прошедших курс лечения от пневмонии нового типа в провинции Гуандун (Южный Китай). Об этом сообщает в четверг газета China Daily .

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Мир в масках. Как коронавирус меняет жизнь людей в городах Безлюдные улицы и пустые прилавки — в фотопроекте ТАСС

"Около 14% пациентов, вылечившихся от пневмонии нового типа в провинции Гуандун, после выписки из госпиталей при обследовании в период пребывания под наблюдением вновь показали положительную реакцию на вирус", - цитирует издание заявление заместителя директора Гуандунского провинциального центра контроля и профилактики заболеваний Сун Те.

По данным на 25 февраля, в провинции вылечился 841 человек из 1347 инфицированных. В целом считается, что в организме излечившихся пациентов образуются антитела, предохраняющие от повторного заражения.

У молодых людей, сравнительно легко перенесших заболевание, отметил Сун Те, антитела образуются в течение двух недель. "Даже если они показывают положительную реакцию, риск заражения все равно остается низким", - убежден медик. В то же время, признает он, "у некоторых пожилых людей выработка антител занимает более продолжительное время". Такие пациенты "продолжают сохранять вирулентность (т.е. быть заразными - ТАСС) и могут снова заразиться сами".

Случаи выявления позитивной реакции на вирус у вылечившихся пациентов зависят от степени тяжести протекания заболевания и их общего состояния. В частности, у них может сохраняться очаг воспаления легких, и тогда для полного излечения потребуется от двух до трех месяцев.

19 февраля власти провинции Гуандун издали распоряжение с требованием более длительного наблюдения пациентов, которые могут после выписки оставаться носителями коронавируса. Им предложено находиться под медицинским наблюдением в течение как минимум 14 дней после выхода из госпиталя.

"Пневмония нового типа является новым инфекционным заболеванием. Мы продолжаем изучать его в ходе лечения и контроля за состоянием пациентов и постоянно корректируем протокол лечения и последующего контроля", - заявил Сун Те.

Исследования по вирусу 2019-nCoV ведет также специальная комиссия по борьбе с распространением пневмонии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР во главе с Чжун Наньшанем. Он также советует не ослаблять меры по карантину и последующему наблюдению за пациентами после выздоровления.

В Гуандуне 185 выздоровевшим пациентам было предписано оставаться в изоляции дома, однако позже их вновь поместили в госпитали. Опасность заключается в том, что такие пациенты могут не иметь никаких симптомов заболевания, но оставаться носителями вируса.