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Распространение коронавируса нового типа

Израиль закрыл въезд иностранцам, посещавшим Италию в последние 14 дней

Гражданам страны во избежание распространения заболевания рекомендовано в таком случае проводить две недели в домашней изоляции

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 февраля. /ТАСС/. Израиль с четверга запретил въезд на свою территорию иностранцам, посещавшим в последние две недели Италию. Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел Израиля.

"Глава МВД Арье Дери объявил, что решил закрыть въезд в Израиль для лиц, побывавших в последние 14 дней в Италии, и не являющихся гражданами Израиля или не имеющих вида на жительство в стране", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Ранее в четверг представитель Минздрава еврейского государства сообщил, что у израильтянина, вернувшегося из Италии, обнаружен новый коронавирус. 26 февраля министерство предписало гражданам страны, возвращающимся из Италии, проводить 14 дней в домашней изоляции. Кроме этого, министерство призвало израильтян "тщательно изучать необходимость зарубежных поездок как таковых", "избегать посещения международных конференций и собраний", а также "религиозных мероприятий, на которые съезжаются люди из многих стран мира".

Израиль на прошлой неделе запретил въезд в страну иностранцам, посещавшим в последние 14 дней Южную Корею, Японию, Таиланд, Сингапур и Гонконг. Аналогичный запрет на въезд в Израиль для иностранцев, посещавших предыдущие 14 дней Китай, действует с начала февраля. Израильтяне, возвращающиеся из этих стран, обязаны находиться в строгой изоляции дома на протяжении двух недель.

Теги
ИзраильРаспространение коронавируса нового типа
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