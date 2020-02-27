Израиль закрыл въезд иностранцам, посещавшим Италию в последние 14 дней

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 февраля. /ТАСС/. Израиль с четверга запретил въезд на свою территорию иностранцам, посещавшим в последние две недели Италию. Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел Израиля.

"Глава МВД Арье Дери объявил, что решил закрыть въезд в Израиль для лиц, побывавших в последние 14 дней в Италии, и не являющихся гражданами Израиля или не имеющих вида на жительство в стране", - говорится в сообщении пресс-службы.