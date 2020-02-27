МИД РФ проверил работу российских загранучреждений в связи с распространением коронавируса

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ провело проверку деятельности российских загранучреждений в условиях распространения нового коронавируса. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сейчас проведена комплексная проверка руководством министерства, насколько эффективно и хорошо работают телефоны, добросовестно ли и полностью ли наши представители относятся к вверенным им обязанностям на этом направлении, учитывая ситуацию, в том числе эпидемиологическую остановку. Я думаю, эти меры повысят уровень работы и ответственности", - сказала она.

Как отметила дипломат, МИД РФ нацелен на оказание системной поддержки россиянам, которые находятся сейчас за рубежом.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 44 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2744 летальных исхода, выздоровели более 32,4 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,4 тыс.