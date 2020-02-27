20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

МИД РФ проверил работу российских загранучреждений в связи с распространением коронавируса

Российское дипведомство нацелено на оказание системной поддержки гражданам РФ, которые находятся сейчас за рубежом

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ провело проверку деятельности российских загранучреждений в условиях распространения нового коронавируса. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сейчас проведена комплексная проверка руководством министерства, насколько эффективно и хорошо работают телефоны, добросовестно ли и полностью ли наши представители относятся к вверенным им обязанностям на этом направлении, учитывая ситуацию, в том числе эпидемиологическую остановку. Я думаю, эти меры повысят уровень работы и ответственности", - сказала она.

Как отметила дипломат, МИД РФ нацелен на оказание системной поддержки россиянам, которые находятся сейчас за рубежом.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 44 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2744 летальных исхода, выздоровели более 32,4 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,4 тыс.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Украина запретила ретрансляцию трех российских телеканалов в кабельных сетях
Решение принято в целях "обеспечения защиты информационного пространства от пропагандистской аудиовизуальной продукции государства-агрессора"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС