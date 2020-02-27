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Нижегородским водителям запретили высаживать безбилетных детей в мороз

Глава региона Глеб Никитин призвал перевозчиков следовать принципам гуманизма и здравого смысла

ТАСС, 27 февраля. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли на сессии в четверг региональный закон, который запрещает высаживать безбилетных детей из транспорта в том случае, если их здоровью и жизни грозит опасность. В частности, запрещено высаживать детей, если температура воздуха на улице ниже минус 20 градусов, сказал председатель комитета Заксобрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

"Не допускается высадка детей при температуре воздуха ниже минус 20 градусов, вне установленных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок, вне границ населенных пунктов и в период с 22:00 до 6:00", - сказал на сессии Солдатенков.

Депутаты отреагировали на случаи высадки безбилетных детей из общественного транспорта в холодную погоду, отметили в пресс-службе регионального парламента. В частности, в январе местные СМИ сообщили о случае, который произошел на одном из городских маршрутов: кондуктор высадила из автобуса девочку, которая хотела расплатиться за проезд мелочью. По версии перевозчика, ребенок вышел сам, так как ей не хватало несколько рублей на оплату проезда. О похожих случаях сообщали СМИ Екатеринбурга и Челябинска.

"Новая норма позволит определить границы ответственности работников транспорта в периоды сложных погодных условий. В этом деле важно следовать принципам гуманизма и здравого смысла, не доводя до крайности там, где этого совершенно не требуется", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Ответственность за нарушение регионального закона закрепят в Кодексе Нижегородской области об административных правонарушениях.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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