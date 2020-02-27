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Кризис в Сирии

Захарова сообщила, что Сирия планирует открыть авиасообщение между Алеппо и Каиром

Ранее агентство SANA сообщало, что аэропорт Алеппо принял первый за восемь лет пассажирский рейс из Дамаска

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Сирии после восстановления работы международного аэропорта Алеппо в ближайшее время собираются наладить воздушное сообщение этого города с Каиром. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В феврале сирийской армии удалось полностью освободить город Алеппо, его окраины от боевиков. Это позволило безотлагательно начать процесс восстановления мирной жизни: после восьмилетнего перерыва международный аэропорт города принял первый пассажирский рейс из Дамаска. А в ближайших планах восстановить воздушное сообщение между Алеппо и Каиром", - сказала она.

Сирийское государственное агентство SANA 19 февраля сообщило о том, что аэропорт Алеппо принял первый за восемь лет пассажирский рейс из Дамаска.

Вооруженная борьба за контроль над Алеппо, вторым по значимости городом Сирии и экономической столицей страны, шла в 2012-2016 годы. В сентябре 2015-го РФ начала военную операцию против боевиков в Сирии, российские Воздушно-космические силы стали наносить удары по террористическим группировкам. В середине ноября 2016 года сирийская армия начала наступление, приведшее к установлению контроля над восточной частью Алеппо. К середине декабря того же года город был полностью занят правительственными войсками.

Теги
СирияРоссияКризис в СирииЗахарова, Мария Владимировна
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