МИД РФ призвал россиян избегать скоплений людей в странах с коронавирусом

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Россияне в странах, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, должны избегать мест массового скопления людей и проявлять повышенные меры предосторожности. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мир в масках. Как коронавирус меняет жизнь людей в городах

Мир в масках. Как коронавирус меняет жизнь людей в городах Безлюдные улицы и пустые прилавки — в фотопроекте ТАСС

"При поездках во все страны, где выявлены случаи заражения коронавирусом, следует учитывать складывающуюся обстановку, соблюдать повышенные меры предосторожности, следовать правилам гигиены, учитывать рекомендации Роспотребнадзора, избегать мест массового скопления людей, при проявлении симптомов заболевания незамедлительно обращаться в медицинские учреждения для незамедлительной диагностики и лечения", - сказала она.

По словам Захаровой, российские загранучреждения в странах, где зафиксированы вспышки инфекции, принимают надлежащие меры по обеспечению безопасности как своих сотрудников, так и находящихся там граждан РФ.

Приобретение медицинской страховки при зарубежных поездках становится особенно актуальным на фоне вспышки коронавируса, отметила Захарова. "Я хотела бы еще раз привлечь внимание граждан, которые планируют зарубежные поездки, к необходимости приобретения медицинских страховок. В этой ситуации это особенно актуально", - сказала она.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 44 государствах, включая Россию. На территории Китая зафиксировано 2744 летальных исхода, выздоровели более 32,4 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,4 тыс.