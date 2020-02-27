Курсирование поезда Москва - Ницца временно приостановят с 4 марта

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Курсирование поездов по маршруту Москва - Ницца - Москва, который пролегает по территории Белоруссии, Польши, Чехии, Австрии, Италии и Монако, временно прекращается с 4 марта на фоне распространения нового коронавируса. Об этом сообщили журналистам в Минтрансе РФ.

"С 4 марта временно до особого распоряжения прекращается движение поезда по маршруту Москва - Ницца - Москва", - сказали в ведомстве.

В министерстве добавили, что движение поездов будет прекращено "в рамках мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ".

Вспышка коронавируса в Италии

Поезд Москва - Ницца формирования "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД) курсирует раз в неделю, отправляясь по четвергам, в обратном направлении - раз в неделю по воскресеньям. На территории Италии, где зафиксировано максимальное в Европе количество инфицированных новым коронавирусом, поезд останавливается в том числе в Вероне, Милане и Генуе. Как ранее заявил глава Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли, число инфицированных коронавирусом нового типа в стране возросло до 528 человек.

Ранее с 3 февраля было полностью приостановлено железнодорожное сообщение между Россией и Китаем.