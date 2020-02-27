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Распространение коронавируса нового типа

Россия закроет авиасообщение с Ираном

Временное ограничение полетов вводится с 28 февраля
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Россия с 28 февраля ограничит авиасообщение с Ираном из-за вспышки коронавируса. Выполнять регулярные рейсы между двумя странами будут "Аэрофлот" и иранская Mahan Air, сообщили журналистам в Минтрансе.

На данный момент из российских авиакомпаний в Иран летает только "Аэрофлот", он выполняет по одному рейсу в сутки.

"С 00:00 часов 28 февраля вводится временный запрет на регулярные и чартерные рейсы с территории РФ на территорию Исламской Республики Иран и в обратном направлении. Запрет не распространяется на авиакомпании "Аэрофлот" и Mahan Air. Из Москвы в Исламскую Республику Иран и обратно они будут летать строго через терминал F международного аэропорта "Шереметьево".

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ИранРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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