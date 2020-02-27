В IKEA появятся веганские фрикадельки

ТАСС, 27 февраля. Шведская торговая сеть IKEA летом запустит в продажу фрикадельки, сделанные из растительных компонентов, сочетание которых имитирует вкус мяса. Об этом в четверг пишет газета Financial Times со ссылкой на представителя сети.

По информации издания, мебельный ретейлер в августе начнет продавать веганские фрикадельки, которые производят из горохового белка, овса, яблок и картофеля. Они разработаны таким образом, чтобы "выглядеть как мясо и иметь вкус мяса", приводит газета слова директора по устойчивому развитию IKEA.

По словам представителя компании, увеличение производства растительных продуктов является одним из шагов в перестройке бизнес-модели IKEA, направленной на экологизацию компании к 2030 году.

IKEA основана в 1943 голу в Швеции Ингваром Кампрадом, владеет одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. Первый российский гипермаркет IKEA открылся 22 марта 2000 года в подмосковных Химках. В настоящее время в России работают 14 совмещенных комплексов IKEA и ТРЦ "Мега", из них три в Москве и Московской области, два в Санкт-Петербурге, остальные находятся в Новой Адыгее (близ Краснодара), Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Омске, Новосибирске, Казани, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.