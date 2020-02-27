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В IKEA появятся веганские фрикадельки

По данным газеты Financial Times, эти фрикадельки будут готовить из растительных компонентов, при этом они будут иметь вкус мяса

ТАСС, 27 февраля. Шведская торговая сеть IKEA летом запустит в продажу фрикадельки, сделанные из растительных компонентов, сочетание которых имитирует вкус мяса. Об этом в четверг пишет газета Financial Times со ссылкой на представителя сети.

По информации издания, мебельный ретейлер в августе начнет продавать веганские фрикадельки, которые производят из горохового белка, овса, яблок и картофеля. Они разработаны таким образом, чтобы "выглядеть как мясо и иметь вкус мяса", приводит газета слова директора по устойчивому развитию IKEA.

По словам представителя компании, увеличение производства растительных продуктов является одним из шагов в перестройке бизнес-модели IKEA, направленной на экологизацию компании к 2030 году.

IKEA основана в 1943 голу в Швеции Ингваром Кампрадом, владеет одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. Первый российский гипермаркет IKEA открылся 22 марта 2000 года в подмосковных Химках. В настоящее время в России работают 14 совмещенных комплексов IKEA и ТРЦ "Мега", из них три в Москве и Московской области, два в Санкт-Петербурге, остальные находятся в Новой Адыгее (близ Краснодара), Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Омске, Новосибирске, Казани, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

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Швеция
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