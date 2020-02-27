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Глава Минздрава считает, что условия лицензирования частных клиник следует пересмотреть

Михаил Мурашко отметил, что это необходимо, чтобы избежать фрагментарности оказания медицинской помощи

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Условия лицензирования частных клиник в российской системе здравоохранения следует пересмотреть, в частности, для того, чтобы избежать фрагментарности оказания медицинской помощи. Такое мнение в четверг высказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Если отвечать на вопрос, где баланс между государственным и частным здравоохранением, наверное, нужно отвечать - там, где есть условия по полному спектру услуг и безопасности. Потому что фрагментарность при оказании медицинской помощи достаточно опасная вещь [для пациента]. <...> Нужно пересматривать в определенной степени формат лицензирования [частных клиник]", - сказал он во время заседания оргкомитета IV Форума социальных инноваций регионов в Совете Федерации.

Мурашко добавил, что акцент нужно делать на мультидисциплинарном подходе оказания помощи пациенту. По его словам, система здравоохранения сегодня сталкивается с тем, что частный инвестор иногда предлагает вкладывать средства не там, где это востребовано населением.

"Наша задача, чтобы средства, приходящие в систему пришли именно туда, куда в конечном итоге хотел бы прийти пациент. Формат, когда мы принимаем предложения от частного инвестора, а потом должны сформировать поток в этом направлении, это тоже не всегда "летающая" вещь", - пояснил министр.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко согласилась, что частные клиники должны быть на особом контроле, однако конкурентная среда между государством и частниками должна сохраняться. "Без конкурентной среды в сфере здравоохранения не будет расти качество. Вот конкурентная среда, отпустите граждан, не регулируйте, гражданин сам пойдет туда, где он получит качественную помощь. И все неэффективные места сами по себе умрут, - сказала она. - У нас есть закон, какое вы имеете право регулировать, куда идти гражданину с полисом обязательного медицинского страхования, за который он сам платит?".

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаМурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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