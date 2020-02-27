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Распространение коронавируса нового типа

Эксперт: вакцина от коронавируса может быть готова через год

Италия работает над вакциной на новой основе, не используя старых формул, отметил научный руководитель национального института инфекционных заболеваний "Спалланцани" Джузеппе Ипполито
Руководитель национального института инфекционных заболеваний "Спалланцани" Джузеппе Ипполито EPA-EFE/ALESSANDRO DI MEO
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Руководитель национального института инфекционных заболеваний "Спалланцани" Джузеппе Ипполито
© EPA-EFE/ALESSANDRO DI MEO

РИМ, 27 февраля. /ТАСС/. Разработка вакцины от коронавируса может занять до года. Об этом в четверг журналистам сообщил научный руководитель национального института инфекционных заболеваний "Спалланцани" Джузеппе Ипполито.

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"Для получения вакцины понадобится много месяцев, если не год", - сказал он и добавил, что Италия работает над вакциной на новой основе, не используя старых формул. По его словам, итальянские власти, а также научное сообщество, обмениваются с Россией информацией по коронавирусу.

Он указал, что тщательное и частое мытье рук снижает риск заразиться на 37%. Ипполито добавил, что лечившиеся в "Спалланцани" от коронавируса и выздоровевшие двое китайских туристов и эвакуированный из Уханя итальянец получали препараты для лечения вируса Эболы и СПИДа.

Согласно последним данным, число инфицированных в Италии достигло 528 человек. Число летальных исходов увеличилось до 14. Локальная вспышка коронавируса в северной области Ломбардия в районе города Лоди (под Миланом) была зафиксирована 21 февраля. Затем случаи заражения были выявлены в других северных областях - Венето, Пьемонте и Эмилия-Романье, где растет число заболевших. Об отдельных случаях известно в 12 областях. В настоящий момент 10 городов в Ломбардии и один в Венето полностью изолированы. Ограничительные меры введены в ряде регионов, они распространяются на школы, общественные места и учреждения культуры, развлекательные заведения. Ряд компаний перевел своих сотрудников на дистанционный режим работы.

Теги
ИталияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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