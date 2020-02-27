Эксперт: вакцина от коронавируса может быть готова через год

РИМ, 27 февраля. /ТАСС/. Разработка вакцины от коронавируса может занять до года. Об этом в четверг журналистам сообщил научный руководитель национального института инфекционных заболеваний "Спалланцани" Джузеппе Ипполито.

"Для получения вакцины понадобится много месяцев, если не год", - сказал он и добавил, что Италия работает над вакциной на новой основе, не используя старых формул. По его словам, итальянские власти, а также научное сообщество, обмениваются с Россией информацией по коронавирусу.

Он указал, что тщательное и частое мытье рук снижает риск заразиться на 37%. Ипполито добавил, что лечившиеся в "Спалланцани" от коронавируса и выздоровевшие двое китайских туристов и эвакуированный из Уханя итальянец получали препараты для лечения вируса Эболы и СПИДа.

Согласно последним данным, число инфицированных в Италии достигло 528 человек. Число летальных исходов увеличилось до 14. Локальная вспышка коронавируса в северной области Ломбардия в районе города Лоди (под Миланом) была зафиксирована 21 февраля. Затем случаи заражения были выявлены в других северных областях - Венето, Пьемонте и Эмилия-Романье, где растет число заболевших. Об отдельных случаях известно в 12 областях. В настоящий момент 10 городов в Ломбардии и один в Венето полностью изолированы. Ограничительные меры введены в ряде регионов, они распространяются на школы, общественные места и учреждения культуры, развлекательные заведения. Ряд компаний перевел своих сотрудников на дистанционный режим работы.