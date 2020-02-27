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Список социально значимых российских сайтов будет готов к апрелю

По словам главы Минкомсвязи Максута Шадаева, перечень этих бесплатных ресурсов не будет ограничен только государственными

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Список социально значимых отечественных интернет-ресурсов, доступ к которым будет предоставляться бесплатно, подготовят в течение месяца, сообщил журналистам глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

"Где-то в течение месяца он появится, но он точно будет включать востребованные ресурсы и не будет ограничен госсайтами," - сказал он.

15 января президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил подготовить проект "Доступный интернет" - то есть по всей стране обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.

Доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти станет бесплатным с 1 марта 2020 года, заявляли в Минкомсвязи.

При этом 26 февраля глава "Ростелекома" Михаил Осеевский сообщил, что компания пока не получила соответствующий список сайтов. Отвечая на вопрос о готовности "Ростелекома" обеспечить бесплатный доступ с 1 марта, Осеевский сказал, что в компании ждут решения правительства.

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