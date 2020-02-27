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Распространение коронавируса нового типа

Роспотребнадзор: тест на коронавирус можно пройти при обращении к врачу

В случае посещения стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой об этом обязательно следует сообщить доктору, отметили в ведомстве

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Россияне, посещавшие страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу или контактировавшие с вернувшимися из этих стран, могут пройти тест на выявление коронавируса нового типа, обратившись к врачу в поликлинике. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"Если вы посещали страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой или контактировали с лицами, прибывшими из этих стран, и в течение ближайших 14 дней почувствовали симптомы простуды (сухой кашель, повышенная температура и т. д.), необходимо вызвать врача на дом или пойти в поликлинику. Обязательно сообщите доктору о поездке в страну с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой или о контактах с людьми, прибывшими оттуда", - говорится в сообщении.

После этого врач в поликлинике должен провести осмотр и, если симптомы простуды подтвердятся, отправить на госпитализацию в инфекционный стационар. Как отмечают в пресс-службе, у обратившегося в больницу возьмут анализы и отправят их в ближайший медицинский центр Роспотребнадзора, где с помощью тест-системы определят наличие или отсутствие нового коронавируса.

Если коронавирус не выявлен, то пациента после получения результатов анализов переводят из инфекционного стационара в общий и выписывают домой по состоянию здоровья.

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РоссияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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