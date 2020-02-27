Карантин и коронавирус. Вернувшихся из Китая людей изолируют? Как это устроено?

Допустим, я возвращаюсь из Китая в Россию. Что меня ждет?
Прямо в аэропорту вас осмотрят медики и возьмут у вас анализ на коронавирус (это может быть мазок из носа, носоглотки и/или ротоглотки).
При наличии температуры или любых других симптомов вы отправитесь в инфекционную больницу. При отсутствии — на двухнедельный домашний карантин.
Это только в Москве так или повсюду? И как с возвращениями из других регионов?
С 1 февраля Россия ограничила авиасообщение с Китаем: все рейсы проводятся только через терминал F аэропорта Шереметьево. 2 февраля было приостановлено железнодорожное сообщение. Соответственно, единственное место в нашей стране, куда можно вернуться из Китая, — это Москва.
Информации о подобных мерах для прилетевших из других стран пока нет, но 28 февраля будет ограничено авиасообщение с Ираном, а с 1 марта — с Южной Кореей. Пассажиры, прилетевшие из этих стран, также будут проходить только через терминал F Шереметьева.
Меня направляют на карантин и дают подписать карантинный лист. Я могу отказаться?
Нет. 2 февраля российское правительство включило новый коронавирус в перечень опасных заболеваний — наряду с ВИЧ и чумой. Человек, который может быть заражен коронавирусом, потенциально опасен для окружающих и отказаться от предписаний не может. Выписывая соответствующее постановление, главный государственный санитарный врач по Москве руководствуется федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". "Если не подпишете лист, все равно отправят на карантин", — говорит управляющий Центром медицинского права медицинский юрист Алексей Панов.
А как же работа?
Вам выпишут больничный лист. Две недели на больничном наверняка скажутся на бюджете — и это, конечно, проблема. Если вы можете работать удаленно, то эксперт Центра медицинского права юрист Андрей Карпенко советует попытаться как-то договориться с работодателем, чтобы сохранить деньги.
А если я нарушу правила, что меня ждет?
Соблюдение норм контролируется техническими способами, в том числе с помощью автоматизированных систем распознавания лиц. Вас вернут на карантин.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ведомство намерено предложить меры по усилению ответственности за нарушение карантинного режима. 17 февраля она отметила, что инструменты, которые есть у системы санитарного эпидемиологического благополучия, какое-то время считались достаточными. Но, поскольку мир меняется, изменения необходимы.
Юристы расходятся во мнениях о том, какие последствия возможны сейчас. "Совершенно новая, нетипичная ситуация, поэтому и мнения разные", — говорит Алексей Панов.
По словам руководителя практики досудебного и судебного разрешения споров Росмедконсалтинга Алексея Горяинова, если сбежавший с карантина человек заразит кого-то коронавирусом с летальными последствиями, он может понести ответственность. "Как минимум — гражданско-правовую, как максимум — наверное, уголовную, за причинение смерти или тяжкого вреда здоровью по неосторожности, — говорит он. — Но это чисто теоретически — вопрос дискуссионный, потому что тема очень новая".
Если же анализы покажут, что сбежавший человек не был заражен, то возможна административная ответственность.
17 февраля суд в Петербурге постановил вернуть на карантин сбежавшую пациентку (правда, речь шла о больнице, а не о домашней изоляции). Так что такой прецедент теперь тоже есть.
А как мне покупать еду и все необходимое?
Очевидно, пользоваться службой доставки и платить онлайн. Причем просить курьера, чтобы он оставил сумки с продуктами у двери, и забирать их, когда он уйдет.
Я знаю, что мой сосед прилетел из Китая и сидит на карантине дома. Что мне грозит? Как я могу себя защитить?
"Если ваш сосед уже на карантине, вам ничего не нужно делать. Вы в безопасности", — уверен доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН Виктор Зуев.
Впрочем, чаще мыть руки никогда не будет лишним.