Карантин и коронавирус. Вернувшихся из Китая людей изолируют? Как это устроено?

Соблюдение норм контролируется техническими способами, в том числе с помощью автоматизированных систем распознавания лиц. Вас вернут на карантин.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ведомство намерено предложить меры по усилению ответственности за нарушение карантинного режима. 17 февраля она отметила, что инструменты, которые есть у системы санитарного эпидемиологического благополучия, какое-то время считались достаточными. Но, поскольку мир меняется, изменения необходимы.

Юристы расходятся во мнениях о том, какие последствия возможны сейчас. "Совершенно новая, нетипичная ситуация, поэтому и мнения разные", — говорит Алексей Панов.

По словам руководителя практики досудебного и судебного разрешения споров Росмедконсалтинга Алексея Горяинова, если сбежавший с карантина человек заразит кого-то коронавирусом с летальными последствиями, он может понести ответственность. "Как минимум — гражданско-правовую, как максимум — наверное, уголовную, за причинение смерти или тяжкого вреда здоровью по неосторожности, — говорит он. — Но это чисто теоретически — вопрос дискуссионный, потому что тема очень новая".

Если же анализы покажут, что сбежавший человек не был заражен, то возможна административная ответственность.

17 февраля суд в Петербурге постановил вернуть на карантин сбежавшую пациентку (правда, речь шла о больнице, а не о домашней изоляции). Так что такой прецедент теперь тоже есть.