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Дело Ассанжа и WikiLeaks

МИД России призвал международные структуры предпринять все усилия для защиты Ассанжа

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что дело создателя WikiLeaks является ударом по институту расследовательской журналистики

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Международные структуры и правозащитные организации должны предпринять усилия для предотвращения преступления в отношении создателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Дипломат напомнила, что 24 февраля в Лондоне начались слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США. "Мы все прекрасно понимаем, чем закончится эта экстрадиция, если она будет реализована, примеров предостаточно, - указала Захарова. - Состояние Ассанжа вызывает не просто беспокойство, оно отфиксировано международными экспертами как критическое. И причина этого не возраст, а длительное воздействие психологических пыток".

"Призываем правозащитное сообщество и профильные международные структуры твердо выразить свою позицию и предпринять все усилия для того, чтобы в отношении Ассанжа восторжествовала справедливость, пока не случилось самое страшное", - подчеркнула официальный представитель российского МИД, добавив, что дело Ассанжа является ударом по институту расследовательской журналистики.

По ее словам, подобные карательные меры в отношении журналиста в XXI веке - абсолютно неприемлемая практика и тотальный позор для причастных к этому западных стран, которые считают себя демократическими и свободными. "Поразительно, что все, что происходит с Ассанжем, - это плата журналиста за то, что он добросовестно выполнял свою работу и, в общем-то, свой гражданский долг", - указала дипломат.

Захарова также обратила внимание на позицию так называемых независимых СМИ Британии, в которых вместо "настоящего всеобщего протеста" наблюдаются лишь лаконичные точечные сообщения. "Мы с вами все помним, как освещалось в британских СМИ совершенно загадочное "дело Скрипалей", как обвинялись государства, физические лица, делались предположения, которые не были подтверждены фактами или данными, - отметила дипломат. - Но здесь же все понятно - есть конкретный человек, который пока еще жив. Может, имеет смысл в данном случае британским СМИ сделать все, чтобы предотвратить это преступление?".

Теги
СШАВеликобританияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаДело Ассанжа и WikiLeaks
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