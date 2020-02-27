МИД России призвал международные структуры предпринять все усилия для защиты Ассанжа

Дипломат напомнила, что 24 февраля в Лондоне начались слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США. "Мы все прекрасно понимаем, чем закончится эта экстрадиция, если она будет реализована, примеров предостаточно, - указала Захарова. - Состояние Ассанжа вызывает не просто беспокойство, оно отфиксировано международными экспертами как критическое. И причина этого не возраст, а длительное воздействие психологических пыток".

"Призываем правозащитное сообщество и профильные международные структуры твердо выразить свою позицию и предпринять все усилия для того, чтобы в отношении Ассанжа восторжествовала справедливость, пока не случилось самое страшное", - подчеркнула официальный представитель российского МИД, добавив, что дело Ассанжа является ударом по институту расследовательской журналистики.

По ее словам, подобные карательные меры в отношении журналиста в XXI веке - абсолютно неприемлемая практика и тотальный позор для причастных к этому западных стран, которые считают себя демократическими и свободными. "Поразительно, что все, что происходит с Ассанжем, - это плата журналиста за то, что он добросовестно выполнял свою работу и, в общем-то, свой гражданский долг", - указала дипломат.

Захарова также обратила внимание на позицию так называемых независимых СМИ Британии, в которых вместо "настоящего всеобщего протеста" наблюдаются лишь лаконичные точечные сообщения. "Мы с вами все помним, как освещалось в британских СМИ совершенно загадочное "дело Скрипалей", как обвинялись государства, физические лица, делались предположения, которые не были подтверждены фактами или данными, - отметила дипломат. - Но здесь же все понятно - есть конкретный человек, который пока еще жив. Может, имеет смысл в данном случае британским СМИ сделать все, чтобы предотвратить это преступление?".