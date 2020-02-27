Журналистов на брифинге Захаровой угостили блинами со всей России

Когда представители СМИ вышли из зала брифингов в новом корпусе МИД РФ, в фойе здания их уже ждали накрытые столы. Кроме традиционных русских блинов, на них были табани с зыретом (удмуртские лепешки из кислого теста со специальным соусом), пачат с медом (мордовские блины, приготовленные из различной муки), оладьи с ягелем по рецепту заполярных регионов, блины с огуречным вареньем и даже блины на кефире и водке со сметаной.

Особенный интерес выказали зарубежные журналисты: хотя многие из них работают в Москве уже много лет, с традиционной кухней народов России мало кто знаком.

МИД РФ уже который раз угощает представителей прессы блюдами с разных концов страны. Первый раз это произошло на последнем брифинге Захаровой в 2019 году. Тогда журналисты смогли попробовать различные морепродукты. Накрыты столы были участниками федерального проекта "Гастрономическая карта России" в рамках проходящего года народных ремесел и промыслов.