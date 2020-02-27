Дмитрия Диброва выписали из больницы

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Журналист Дмитрий Дибров выписан из больницы после перенесенного микроинсульта.

"Чувствую себя хорошо. Все отлично. Уже дома", - сказал он в четверг ТАСС.

Диброва экстренно госпитализировали 17 февраля из кинотеатра "Октябрь", где состоялась премьера картины режиссера Егора Михалкова-Кончаловского "На Луне". Его представитель Табриз Шахиди сообщил ТАСС, что медицинское обследование подтвердило у журналиста микроинсульт.

Ранее телеведущий сообщал агентству, что уже 28 февраля планирует вернуться к работе и съемкам.

Дибров родился 14 ноября 1959 года в Ростове-на-Дону. Он окончил отделение журналистики филологического факультета Ростовского государственного университета. Работал корреспондентом в различных изданиях. Был ведущим многих передач, в том числе таких, как "Старый телевизор" и телеигра "О, счастливчик!". С 2008 года является ведущим телеигры "Кто хочет стать миллионером?" на Первом канале. Член Академии российского телевидения. Входит в попечительский совет благотворительного фонда поддержки людей с синдромом Дауна "Синдром любви".