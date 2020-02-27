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МИД РФ занимается делом российских болельщиков, находящихся под стражей во Франции

Двух россиян подозревают в причастности к беспорядкам во время проведения чемпионата Европы по футболу 2016 года

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российские загранучреждения занимаются ситуацией вокруг двух футбольных болельщиков, подозреваемых в причастности к беспорядкам во время проведения чемпионата Европы по футболу 2016 года во Франции. Об этом заявила в четверг журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нам писали близкие и родственники этих людей, - сообщила дипломат. - Этой проблемой занимаются наши загранучреждения. Главное, что мы сделаем все, чтобы активизироваться на данном направлении".

Во время чемпионата Европы по футболу в 2016 году в Марселе после первого матча сборной России против англичан, который завершился со счетом 1:1, на стадионе "Велодром" около 30 российских болельщиков, прорвав оцепление, проникли в сектор английских фанатов и устроили драку. Затем драки продолжились в центральной части города.

Павел Косов и Михаил Ивкин, объявленные в общеевропейский розыск, были задержаны в Германии в 2018 году и переданы Франции по запросу властей.

Теги
РоссияФранцияЗахарова, Мария Владимировна
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