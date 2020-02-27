СМИ: вице-президент Ирана Масуме Эбтекар заразилась коронавирусом

ТЕГЕРАН, 27 февраля. /ТАСС/. Тест на коронавирус у вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар показал положительный результат. Об этом сообщило в четверг агентство IRNA .

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Отмечается, что Эбтекар сдала анализы в среду, их результат был получен в четверг утром. После этого она приняла решение остаться на домашнем карантине.

Ранее глава комитета по вопросам национальной безопасности Меджлиса (иранского парламента) Моджтаба Зоннур заявил, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Кроме того, во вторник заболевание было выявлено у депутата Меджлиса Махмуда Садеки и заместителя министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ираджа Харирчи.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. По официальной информации, число случаев заражения в Иране составляет 245, при этом зафиксировано по меньшей мере 26 летальных исходов.