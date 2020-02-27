Агрегаторы такси могут войти в список бесплатных интернет-ресурсов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Сервисы заказа такси могут пополнить список социально значимых российских интернет-ресурсов, доступ к которым будет предоставляться бесплатно, например, при нулевом балансе. Об этом сообщила журналистам статс-секретарь, замглавы Минкомсвязи РФ Людмила Бокова.

"Мы рассматриваем, в качестве примера, если человеку нужно вызвать такси, чтобы у него была такая возможность при нулевом балансе, чтобы была возможность использовать этот сервис, но при этом не зависеть от своего тарифного плана. Это будут социально значимые отечественные ресурсы. Это могут быть в том числе сервисы такси", - сказала она.

При этом Бокова отметила, что власти готовят не просто список сайтов, а "возможность, чтобы каждый гражданин мог заниматься творчеством, получать образование", это будут "сервисы, которые могут быть сегодня очень важны". "Мы готовим возможность предоставлять такие сервисы для работы и развития человека, соответственно, по льготным тарифам", - указала она.

Замглавы Минкомсвязи добавила, что к концу июня необходимо проработать весь механизм работы в этом направлении и разработать соответствующую нормативную базу, в частности принять поправки в закон о связи.

15 января президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил подготовить проект "Доступный интернет" - то есть по всей стране обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.

В Минкомсвязи заявляли, что доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти станет бесплатным с 1 марта 2020 г.

В последствие в министерстве поясняли, что обеспечение бесплатного доступа к сайтам госуслуг и органов власти - первый шаг в реализации проекта "Доступный интернет", в дальнейшем не исключено расширение списка социально значимых ресурсов до соцсетей, поисковиков и мессенджеров.