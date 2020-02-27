Турция освободила подозреваемую в провозе наркотического вещества россиянку

АНКАРА, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Турции освободили в четверг гражданку России, которая ранее была задержана в связи с подозрением в попытке несанкционированного ввоза два года назад на территорию республики запрещенного наркотического вещества. Об этом говорится в распространенном заявлении генерального консульства РФ в Стамбуле.

"Гражданка Российской Федерации Крылова Наталья Олеговна, задержанная 27 февраля 2020 года в аэропорту Стамбула по факту ввоза в марте 2018 года в Турцию лекарства, содержащего запрещенное на территории этой страны вещество, по итогам состоявшегося в тот же день судебного разбирательства была освобождена из-под стражи. В отношении российской гражданки также снят запрет на выезд из Турецкой Республики", - указывается в тексте.

В генконсульстве отметили, что "с момента поступления сообщения о задержании Н. О. Крыловой и до благополучного разрешения ситуации генконсульство оказывало российской гражданке необходимое содействие в рамках своих полномочий и возможностей, включая консульское сопровождение в суде".