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Пенсии людям с инвалидностью будут назначаться автоматически с 1 июля 2021 года

Пенсионный фонд будет назначать пенсию без необходимости личного заявления гражданина
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Пенсионный фонд России будет назначать пенсии по инвалидности в беззаявительном порядке с 1 июля 2021 года, соответствующие данные будут поступать в ПФР из бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). Об этом в четверг сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании Общественного совета при Минтруде.

"Первый шаг, который мы предприняли, - подготовили данный законопроект. Он нам позволит назначать пенсию инвалидам, обратившимся в МСЭ. Мы сейчас смотрим, что это будет с 1 июля 2021 года в проактивном режиме. Мы эту систему сейчас будем пилотировать, и с 2021 года люди будут обращаться в МСЭ, МСЭ будут передавать соответствующие сведения в Пенсионный фонд, и фонд будет автоматически назначать пенсию без необходимости личного заявления гражданина", - сказал он.

Как пояснили в Минтруде, это позволит людям с инвалидностью не обращаться за назначением пенсии, такое решение будет автоматически выноситься ПФР на основании сведений об инвалидности в Федеральном реестре инвалидов.

"Заявление о доставке пенсии будет приниматься органом медико-социальной экспертизы и передаваться в ПФР на исполнение также без участия гражданина", - добавили в ведомстве.

Теги
РоссияКотяков, Антон Олегович
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