20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
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Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к родным

Ребенок рассказал главе государства о своей бабушке, которая живет в Москве и к которой он хочет попасть
Описание
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Воспитанник московского детского дома, который стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений "Остров мечты", попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.

До официального открытия в парк были приглашены воспитанники детских домов, дети из многодетных, малообеспеченных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей, а также подопечные благотворительного фонда Константина Хабенского.

Путин, посещая "Остров мечты", пообщался с детьми, которые окружили президента, желая с ним сфотографироваться. Среди них был и мальчик со сломанной рукой. Один из сотрудников охраны взял у мальчика телефон и сделал для него снимок. "А что с рукой?" - поинтересовался Путин. "Сломана. Случайно произошло", - объяснил ребенок.

После этого он рассказал президенту о своей бабушке, которая живет в Москве и к которой он хочет попасть. "Я живу в детском доме и хочу попасть домой к бабуле... Что мне нужно сделать?" - спросил мальчик. После этого один из помощников президента записал данные ребенка.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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