Минтруд разъяснил порядок назначения выплат на первого и второго ребенка

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Минтруд РФ разъяснил порядок назначения пособий в связи с рождением первого и второго ребенка малообеспеченным семьям. Как сообщили журналистам в пресс-службе министерства, пособия на первого и второго ребенка, полученные в предыдущем году, не учитываются в доходе семьи при обращении за выплатами на следующий год.

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В министерстве пояснили, что в ряде регионов семьям отказали в назначении выплат в 2020 году, поскольку в доходах семьи были учтены выплаты, полученные ими в 2019 году.

"Ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребенка, которые семья получала в течение предшествующего года, не учитываются в ее доходе при обращении за назначением этих выплат на следующий год", - сообщили в Минтруде.

Как отметили в пресс-службе, Минтруд направил во все регионы письмо с разъяснениями порядка расчета среднедушевого дохода семьи для назначения органами социальной защиты таких выплат. В пресс-службе подчеркнули, что при возникновении вопросов и жалоб граждане могут оперативно отправить обращение в Общественную приемную министерства.

С 1 января 2020 года право на ежемесячную выплату на первого и второго ребенка имеют семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов. Средний размер выплаты составляет 12 тыс. рублей, однако зависит от уровня прожиточного минимума конкретного региона. Выплата назначается семьям с детьми до трех лет. По оценке Минтруда РФ, благодаря этому число получателей этой меры поддержки в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка увеличится с 45% до 70% семей.