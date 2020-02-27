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Распространение коронавируса нового типа

Туроператоры предлагают россиянам безопасные по коронавирусу страны

Чтобы туристы могли сохранить свой отпуск, им предлагают рассмотреть альтернативные варианты и даты поездок
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Крупные российские туроператоры по рекомендации Ростуризма прекратили продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею из-за нового коронавируса и вместо отмены туров предлагают туристам альтернативные варианты и даты поездок. Об этом сообщили опрошенные ТАСС туристические компании.

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Для горнолыжных туров в качестве альтернативы предлагаются Австрия, Франция, Андорра, а также Красная Поляна (Сочи). Для экскурсионных программ в качестве замены туристам предлагают Чехию, Германию и Францию. В рамках пляжного отдыха - Крым, Сочи, лазурный берег Франции, остров Корсика, Турцию, Болгарию, Грецию, Черногорию, Мальту, Кипр, ОАЭ и другие направления в зависимости от предпочтений туристов, сообщили представители туркомпаний.

"Интурист" реализовывал туры в Италию и Иран, туров в Южную Корею у компании не было. "В соответствии с официальным распоряжением регулятора, "Интурист" приостановил продажи туров в Иран и Италию. Информация о порядке расторжения соглашений, аннуляциях, возможностях перебронирования на другие направления и возврате денежных средств, а также вывозе туристов будет анонсирована отдельно на сайте туроператора в ближайшее время", - сообщили ТАСС в пресс-службе туроператора.

У "Интуриста" есть зимняя чартерная программа на горнолыжные курорты Италии на базе авиаперевозчика Red Wings. Завозные рейсы в рамках этой программы будут временно приостановлены, вывозные пока планируется осуществлять в плановом порядке, сообщили в компании. Кроме того, в конце марта планировался старт чартерной программы "Интуриста" в итальянский Римини, пока запуск под вопросом, уточнили в компании.

Tez Tour также приостановил продажу туров Италию. Сейчас ведется сбор заявок на аннулирование туров или перебронирование их на другие даты и направления, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Помимо Италии, Anex Tour продавал туры в Южную Корею, сейчас продажи по этим направлениям приостановлены. "Как и в случае с Китаем, до стабилизации ситуации в Италии и Южной Корее мы предлагаем выбрать альтернативные страны, чтобы туристы могли сохранить свой отпуск. Для этого необходимо обратиться в туристическое агентство, где приобретался тур", - сообщила ТАСС заместитель генерального директора Anex Tour Яна Муромова.

При этом в Южной Корее сейчас нет клиентов Anex Tour, поскольку первый тур был запланирован на 4 апреля на цветение сакуры, в Италии находится 76 клиентов компании.

Турпоток в цифрах

В Италии сейчас находятся около 20 тыс. российских путешественников, включая 6 тыс. организованных туристов, сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. По его словам, Италия является круглогодичным направлением. Зимой, помимо экскурсионных туров, популярны горнолыжные.

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В Южной Корее, по данным на 26 февраля, находилось порядка 1-1,2 тыс. российских организованных туристов, при этом глубина бронирований - примерно середина марта, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, турпоток из России в Южную Корею начал сокращаться еще в январе, когда в этой стране были зафиксированы первые случаи заражения новым коронавирусом. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, Южная Корея пользуется спросом у туристов с Дальнего Востока и из Сибири. При этом сезон, когда количество бронирований растет, начинается весной, уточнила Ломидзе.

Бронирование туров из России в Иран практически прекратилось после крушения украинского авиалайнера, еще до распространения нового коронавируса в этой стране, сообщалось ранее в сообщении на сайте АТОР.

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АвстрияАндорраБолгарияИранКипрТурцияОАЭГерманияЧехияЧерногорияГрецияИталияРоссияКитайФранцияРеспублика КореяМальтаКрымРаспространение коронавируса нового типа
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