В России сократилось число погибших в ДТП детей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Число детей, погибших в дорожных авариях в России в прошлом году, сократилось на 9% по сравнению с 2018 годом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ГИБДД РФ.

Согласно данным Госавтоинспекции, в 2019 году в дорожных авариях погибли 794 ребенка в возрасте до 18 лет, в то время как в позапрошлом году - 869 детей. При этом пострадавших детей в прошлом году стало больше на 343 ребенка, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Так, в 2019 году ранены в дорожных авариях - 27 тыс. 468 человек, в 2018 году - 27 тыс. 125 человек.

Всего число аварий с детьми в России в минувшем году увеличилось и составило 24 тыс. 820 (24 тыс. 623 - в 2018 году).

ДТП с автобусами

Более 5,5 тыс. дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов произошли на дорогах России с начала 2019 года, это на несколько сотен аварий меньше, чем в 2018 году.

"В 2019 году произошло 5 тыс. 535 ДТП с автобусами, в которых погибли 246 человек и пострадали 8 тыс. 785 ", - говорится в статистических данных. В материалах отмечается, что в 2018 году таких ДТП произошло более 5,8 тыс., а погибли в них 269 человек.

В общей сложности на дорогах страны, согласно статистике ГИБДД, произошло более 164 тысяч ДТП, в которых погибли почти 17 тыс. человек и почти 211 тыс. пострадали.

В среду президент России Владимир Путин, выступая на заседании расширенной коллегии МВД, отметил, что за последние восемь лет смертность на дорогах в России сократилась более чем на треть, однако работа в этом направлении должна быть продолжена. По словам президента, почти 90% погибших в авариях - граждане в возрасте 18-50 лет.