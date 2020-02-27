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Распространение коронавируса нового типа

В Ливане зафиксировали третий случай заражения коронавирусом

Инфицирован гражданин Ирана, прибывший в понедельник в Бейрут

БЕЙРУТ, 27 февраля. /ТАСС/. Третий случай заражения коронавирусом зафиксирован в четверг в Ливане. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Хамад Хасан.

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"Инфицирован гражданин Ирана, прибывший в понедельник в Бейрут, он помещен в госпиталь им. Рафика Харири при ливанском госуниверситете", - передало слова министра агентство Al Watania. По его словам, состояние иранца стабильное.

Ранее были инфицированы две ливанские женщины, которые прибыли в Бейрут 20 февраля из паломнической поездки в иранский город Кум. По словам министра здравоохранения, власти следят за самочувствием всех 160 пассажиров, которые находились вместе с ними на борту авиалайнера.

В госпиталь им. Рафика Харири обратились за сутки с симптомами, схожими с коронавирусом, около 40 человек. Проведенные анализы показали у них отрицательный результат.

По решению правительства Ливана, все паломнические поездки в Иран временно прекращены. Приостановлено также авиасообщение с теми районами Китая и Южной Кореи, где распространился коронавирус.

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ИранРаспространение коронавируса нового типа
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