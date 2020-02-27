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Песков: новый московский парк "Остров мечты" по уровню сопоставим с "Диснейлендом"

"Остров мечты" откроется 29 февраля

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Московский детский парк "Остров мечты", торжественное открытие которого состоится 29 февраля, ни в чем не уступает "Парку Диснейленд". Такое мнение высказал в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

"Поскольку у меня много детей, то, конечно, бывал. Не так часто, конечно, как хотелось бы детям. В "Диснейленде" был несколько раз с детьми. И это абсолютно сопоставимо [с "Островом мечты"]", - сказал Песков, отвечая на вопрос, часто ли он выбирается с семьей в парки развлечений.

"Остров мечты" - крупнейший в Европе и Азии всесезонный крытый тематический детский парк площадью около 240 тыс. кв. метров с пропускной способностью около 12 млн человек в год, а также первый в России городской курорт.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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