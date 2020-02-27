Бывший посол Ирана в Ватикане и Египте умер от коронавируса

ТЕГЕРАН, 27 февраля. /ТАСС/. Бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи умер от заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом сообщило в четверг агентство IRNA .

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Отмечается, что политика доставили в больницу в тяжелом состоянии накануне. Анализы подтвердили наличие у него коронавируса. В четверг утром Хосроушахи умер.

Соболезнования близким и родственникам дипломата выразил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Ранее глава комитета по вопросам национальной безопасности Меджлиса (иранского парламента) Моджтаба Зоннур заявил, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Кроме того, заболевание было выявлено у вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар, депутата Меджлиса Махмуда Садеки и заместителя министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ираджа Харирчи.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. По официальной информации, число случаев заражения в Иране составляет 245, при этом зафиксировано по меньшей мере 26 летальных исходов.