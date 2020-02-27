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Власти США оштрафовали Стивена Сигала более чем на $300 тыс.

Причиной стал отказ актера предоставить данные о доходах от рекламы криптовалюты
Стивен Сигал Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Стивен Сигал
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Американский актер Стивен Сигал оштрафован более чем на $300 тыс. за отказ предоставить данные о доходах от рекламы инвестиций в ICO (первичное размещение монет), проводившееся компанией Bitcoiin2Gen. Сообщение об этом размещено в четверг на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

По информации регулятора, актер получил $250 тыс. наличными, а также криптовалюту от Bitcoiin2Gen на сумму, эквивалентную $750 тыс. В свою очередь, Сигал рекламировал инвестиции в ICO на собственных страницах в социальных сетях, призывая своих читателей не упустить возможность вложения средств. Он также был представлен в качестве "посла Bitcoiin2Gen" в пресс-релизе, опубликованном компанией.

Американский надзорный орган настаивает на том, что криптовалюты, продающиеся посредством ICO, следует считать ценными бумагами. В таком случае, указывается в заявлении Комиссии по ценным бумагам и биржам, любой, кто занимается рекламой подобных вложений, обязан публиковать подробные сведения о выплаченных ему за это компенсациях.

По данным регулятора, Сигал согласился выплатить $157 тыс. в качестве компенсации за незаконно полученную прибыль и такую же сумму в виде штрафных санкций. Кроме того, он обязался в течение трех лет не заниматься рекламой ценных бумаг и криптовалют.

67-летний Сигал, родившийся в США, получил российское гражданство в ноябре 2016 года. Он часто посещает РФ и неоднократно заявлял о своей симпатии к России. Летом 2018 года актер был назначен спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям.

Теги
СШАРоссияСигал, Стивен
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