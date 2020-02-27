На Украине с аукциона продали памятник Ленину за $15,2 тыс.

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Памятник Владимиру Ленину, демонтированный в городе Сновск Черниговской области, продали с аукциона за $15,2 тыс. Об этом в четверг сообщили в Сновском горсовете.

"26 февраля со второй попытки на аукционе через систему публичных закупок Prozorro был продан памятник Владимиру Ленину, который находится на балансе Сновского городского совета", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте горсовета.

Сообщается, что средства от продажи памятника будут использованы с целью благоустройства городских территорий. "Полученные от продажи памятника средства будут потрачены на благоустройство территории перед Сновским домом культуры, где он был установлен. По этому вопросу будут проведены общественные обсуждения. Ранее жители города поддержали предложение сделать на этом месте фонтан", - уточнили в горсовете.

Памятник Ленину в Сновске был демонтирован в 2016 году.

После смены власти на Украине в 2014 году на Украине был принят закон о декоммунизации. Он предполагает демонтаж памятников, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей. Власти Украины уже изменили названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других объектов в рамках борьбы с "коммунистическим прошлым". Кроме того, за годы действия закона демонтированы более 2 тыс. памятников советским деятелям, из них 1,3 тыс. памятников Ленину.