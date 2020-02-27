Адвокат: экспертиза подтвердила наличие на волосах Голунова следов наркотиков

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Экспертиза, проведенная в 2019 году, подтвердила наличие следов наркотиков на волосах журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом ТАСС заявил в четверг адвокат Алексей Коврижкин, защищающий основного фигуранта по делу Голунова Игоря Ляховца.

"Эту экспертизу проводили 18 июня 2019 года эксперты Института криминалистики Центра специальной техники ФСБ России. Как мне сообщили, на внешней поверхности образцов волос Голунова был обнаружен мефедрон, фенилпентан и кокаин", - сказал он.

Адвокат отметил, что с результатами экспертизы его ознакомили только 27 февраля. "Не знаю, почему этого не сделали раньше", - сказал Коврижкин.

Представитель потерпевшего Ивана Голунова Сергей Бадамшин рассказал ТАСС, что такая экспертиза действительно есть, но наркотические вещества были обнаружены на поверхности волос, а не в самих волосах. "Мы связываем появление наркотических веществ на внешней поверхности волос с физическим контактом с сотрудниками полиции, которые подкинули наркотики Голунову", - сказал Бадамшин.

"Наркотики на волосах Голунова - это один из эпизодов фальсификации оперативно-разыскной деятельности. Так же, как подкинули наркотики, так же и нанесли их на внешнюю поверхность волос", - подчеркнул адвокат.

Басманный суд 30 января арестовал Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева. Они обвиняются по статьям о превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. По версии следствия, Ляховец создал преступную группу из сотрудников полиции, они незаконно приобрели наркотические средства и в июне 2019 года подкинули их Голунову с целью незаконного привлечения его к уголовной ответственности. Как считают в СК, наркополицейские таким образом пытались улучшить показатели своей работы.