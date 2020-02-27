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Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся новым коронавирусом в Австрии увеличилось до пяти

Два новых случая выявлены в Вене

ВЕНА, 27 февраля. /ТАСС/. Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Австрии, теперь их всего пять. Об этом сообщило в четверг Австрийское агентство печати со ссылкой на Объединение городских больниц Вены.

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Двумя заразившимися в австрийской столице оказалась семейная пара. В настоящее время медики исследуют анализы их двоих детей. Все четверо были в отпуске в итальянской области Ломбардия.

Ранее в четверг в Вене был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV, который стал третьим в Австрии. Зараженным оказался 72-летний австриец, который лежал с симптомами гриппа в больнице. После положительного анализа на коронавирус его поместили в карантин. Мужчина не был в Италии или других регионах активного распространения вируса.

Первые два зараженных были гражданами Италии в городе Инсбрук (федеральная земля Тироль). Мужчина и женщина приехали из итальянской области Ломбардия и были помещены в карантин, состояние заразившихся с 25 февраля оценивается как стабильное.

Тем временем Минобороны Австрии привело силы радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), военной полиции и медицинских служб в повышенную готовность на случай, если от федеральных властей поступит запрос к армии об оказании помощи для противостояния распространению вируса. В Минздраве Австрии отметили, что речь о закрытии границы с Италией из-за распространения вируса пока не идет.

Теги
АвстрияИталияРаспространение коронавируса нового типа
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