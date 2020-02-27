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Составы пригородных поездов планируют обновить на курортах Ставрополья

Заявку о замене существующих составов электропоездов уже направили в Минтранс РФ и в РЖД

СТАВРОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены обновить составы пригородных поездов, курсирующих в курортном регионе Кавказских Минеральных Вод. Об этом сообщил в четверг журналистам министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа.

"Сегодня мы рассматриваем переоснащение существующих поездов на ЭП3Д - это более новые модифицированные составы, по типу они немного похожи на "Ласточки". Заявку мы уже направили в Минтранс РФ и в РЖД, чтобы предусмотреть замену существующих составов электропоездов по пригородным направлениям", - сказал он.

Пригородные экспрессы "Ласточка" запустили на маршруте Минеральные Воды - Кисловодск 1 сентября 2019 года. "Ласточка" за четыре месяца перевезла порядка 235 тыс. пассажиров, планируем, что в этом году будет перевезено около 700 тыс. пассажиров. Мы видим востребованность этих поездов как у жителей Кавказских Минеральных Вод, так и у гостей, которые приезжают на наши курорты", - отметил Штепа.

"Ласточки" с сентября 2019 года перевезли порядка 17% пассажиров пригородных поездов на курортах Кавказских Минеральных Вод. "Увеличение количества составов будет рассмотрено в том случае, если при росте пассажиропотока их будет не хватать, то будут добавляться", - пояснил министр.

По данным пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД") в 2019 году пассажиропоток в Минераловодском регионе составил более 4,1 млн пассажиров. При этом в дальнем сообщении отправлено более 1,7 млн пассажиров, а в пригородном - свыше 2,4 млн пассажиров.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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