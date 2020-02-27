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Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Швейцарии возросло до пяти

Заболевание выявили у 26-летнего мужчины, который находился в деловой поездке на севере Италии

ЖЕНЕВА, 27 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Швейцарии возросло в четверг до пяти. Об этом сообщило Федеральное управление общественного здравоохранения.

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Подчеркивается, что заболевание, вызванное коронавирусом, было выявлено "у 26-летнего мужчины, который примерно неделю назад находился в деловой поездке в Вероне (север Италии)". При этом "болезнь проявилась по возвращении в Швейцарию". В настоящее время пациент находится в больнице в кантоне Аргау.

Как отмечает управление здравоохранения, "лица, имевшие тесные контакты с больным, проинформированы и помещены в карантин" на 14 дней. Кантон Аргау и Швейцарская Конфедерация в целом "принимают все возможные меры, чтобы предотвратить передачу вируса". Учитывая рост числа заболевших на севере Италии, в ведомстве считают "вероятным, что будут диагностированы и другие случаи заболевания" в Швейцарии.

Первый случай заболевания, вызванного новым коронавирусом, был подтвержден в Швейцарии 25 февраля. Это 70-летний мужчина, заразившийся в Италии, сейчас он проходит лечение. В четверг стало известно, что из-за коронавируса организаторы отменили ежегодную выставку часов, которая должна была пройти в Женеве с 25 по 29 апреля.

Теги
ИталияШвейцарияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
Число заразившихся коронавирусом в Швеции достигло семи
Подтверждены пять новых случаев инфицирования
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