Депутаты Калмыкии приняли в I чтении законопроект о "детях войны"

ЭЛИСТА, 27 февраля. /ТАСС/. Депутаты Народного хурала (парламента) Калмыкии на сессии в четверг единогласно приняли в первом чтении законопроект "О детях войны", сообщили журналистам в пресс-службе законодательного органа власти республики.

"В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в республике сегодня единогласно был принят закон "О детях войны", который закрепляет меры соцподдержки граждан преклонного возраста, чье детство пришлось на военные годы. Законопроект был разработан правительством республики по поручению главы Калмыкии Бату Хасикова", - сказали в пресс-службе.

Одна из главных мер поддержки для "детей войны", рожденных в период с 10 мая 1927 года по 9 мая 1945 года, - установление ежегодной денежной выплаты в размере 2 тыс. рублей ко Дню Победы. Среди других мер - внеочередное оказание медпомощи по программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, доставка жителей села в лечебные центры региона для скрининговых обследований, уточнили в пресс-службе парламента региона.

Сегодня в Калмыкии проживает порядка 12,2 тыс. человек в возрасте от 75 до 93 лет, которые подпадают под категорию "дети войны". По данным Министерства социального развития, труда и занятости Калмыкии, с учетом этого числа граждан реализация законопроекта потребует дополнительных средств республиканского бюджета в сумме 25 млн рублей, включая расходы на выплаты и изготовление удостоверений. В этом году она уже предусмотрена.