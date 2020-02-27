Число заразившихся коронавирусом в Швеции достигло семи

СТОКГОЛЬМ, 27 февраля. /ТАСС/. Пять новых случаев инфицирования коронавирусом подтверждены в Швеции. Об этом в четверг сообщает Управление здравоохранения страны.

"Еще у пятерых человек в Швеции был обнаружен вирус COVID-19. Речь идет о трех лицах в области Вестра Гёталанд [на западном побережье], одном - в Упсальском регионе [70 км от столицы] и одном - в Стокгольмском регионе", - поясняется в сообщении для прессы.

Двое инфицированных на западе страны контактировали с заразившимся в Италии новым коронавирусом из города Гётеборг, третий сам побывал в северной Италии. Пациент из Упсалы был инфицирован в Германии, из Стокгольма - в Иране.

В минувшую среду управление объявило о двух случаях обнаружения Covid-19, таким образом на данный момент число инфицированных вирусом оставляет семь человек. По мнению Управления здравоохранения, существует высокий риск того, что в Швеции будет выявлено больше людей, зараженных за рубежом коронавирусом.