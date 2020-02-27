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Распространение коронавируса нового типа

Число случаев заражения коронавирусом во Франции увеличилось вдвое

В Минздраве страны заявили о 38 подтвержденных случаях

ТАСС, 27 февраля. Министр социальных дел и здравоохранения Франции Оливье Веран заявил о 38 подтвержденных случаях на территории страны. Об этом в четверг сообщил телеканал BFM.

В среду Веран информировал о 18 случаях заражения коронавирусом в стране, четырех выздоровевших пациентах и двух летальных исходах. В четверг утром президент Франции Эмманюэль Макрон во время посещения парижского госпиталя Питье-Сальпетриер, где в ночь на среду от коронавируса умер 60-летний француз, заявил, что риск возникновения в стране эпидемии нового коронавируса не исключен.

Теги
ФранцияМакрон, ЭмманюэльРаспространение коронавируса нового типа
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