Глава Apple считает, что власти Китая начинают ставить "коронавирус под контроль"

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"У меня создается ощущение, что Китай ставит коронавирус под контроль. Количество новых случаев [заболевания, вызываемого коронавирусом] снижается день за днем", - отметил Кук, признав, что его оценка является оптимистической.

"Что касается комплектующих [для смартфонов iPhone], которые производятся в Китае, то мы возобновили работу заводов. Эти предприятия теперь могут функционировать, несмотря на обстоятельства", - продолжил глава компании. По его оценкам, заводы Apple в КНР проходят "третий этап возвращения к нормальной" работе.

Эта компания 17 февраля признала, что из-за последствий нового коронавируса не рассчитывает добиться намеченного показателя прибыли в квартале, истекающем в марте 2020 года. Apple в числе негативных факторов назвала ограничение поставок смартфонов iPhone по всему миру и снижение спроса на свои товары в КНР. В отчете за первый квартал 2020 финансового года, истекший 28 декабря 2019 года, компания прогнозировала, что ее выручка во втором квартале 2020 финансового года составит $63-67 млрд, а операционные расходы будут в пределах $9,6-9,7 млрд.