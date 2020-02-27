Минздрав сформировал Совет по общественному здоровью

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ сформировало Межведомственный совет по общественному здоровью. Об этом в четверг сообщается на сайте ведомства.

"Министерством здравоохранения сформирован Межведомственный совет по общественному здоровью. Председателем совета стал министр здравоохранения Михаила Мурашко, заместителем председателя -заместитель министра Олег Салагай", - говорится в сообщении.

В совет также войдут представители Минспорта, Росалкогольрегулирования, Совфеда, Госдумы, Минкомсвязи, Минфина, Роспотребнадзора и др.

Основной целью совета является координация взаимодействия и консолидация усилий федеральных и региональных органов власти, общественности и бизнеса, направленных на реализацию госполитики в сфере общественного здоровья. В основе его работы будет лежать Стратегия формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года, разработанная Минздравом России.