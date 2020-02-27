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Распространение коронавируса нового типа
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Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Нидерландах

Речь идет о мужчине из города Тилбурга, который недавно посещал Италию

ГААГА, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Нидерландов зафиксировали первый в стране случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил в четверг в Twitter Национальный институт здравоохранения и окружающей среды Нидерландов.

По данным организации, речь идет о мужчине из города Тилбурга, который недавно посещал итальянскую область Ломбардия. Он помещен в карантин.

"Диагноз был подтвержден по результатам лабораторных анализов, - отметили в институте. - Муниципальная служба здравоохранения изучает, с кем мужчина находился в контакте [после возвращения из Италии]".

Теги
НидерландыРаспространение коронавируса нового типа
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