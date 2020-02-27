Сумма штрафов за нарушения ПДД в 2019 году составила более 106 млрд рублей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Более 106 млрд рублей составила общая сумма штрафов за нарушения Правил дорожного движения в прошлом году. Об этом говорится в статистических данных Госавтоинспекции, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно этим данным, сотрудники ГИБДД с начала 2019 года выписали 142 млн постановлений о штрафах за нарушения ПДД, общая сумма составила 106,5 млрд рублей, что больше на 8,5%, чем за аналогичный период 2018 года. Всего выплачено 68 млрд рублей.

Административный арест в прошлом году был назначен почти 145 тыс. нарушителям, около 350 тыс. водителей были лишены прав, сообщили в ГИБДД.

Вместе с тем в статистике также говорится, что в 2019 году сотрудники Госавтоинспекции задержали около 2 млн пешеходов, нарушивших ПДД, а общее число нарушителей Правил дорожного движения возросло на 13%.