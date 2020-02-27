В Загребе открылась выставка "Немецкая оккупация в работах Меера Аксельрода"

ЗАГРЕБ, 27 февраля. /ТАСС/. Выставка "Немецкая оккупация в работах Меера Аксельрода", приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, открылась в четверг в столице Хорватии Загребе. В церемонии открытия приняли участие мэр Загреба Милан Бандич, посол России в республике Анвар Азимов, внук советского художника Михаил Аксельрод, представитель Россотрудничества в Хорватии Наталья Якимчук, а также руководитель Фонда Александра Печерского Илья Васильев.

"Эта наша первая выставка в Европе, и мы очень рады, что она проходит именно в Загребе, отметил Васильев. - Не только потому, что на этой земле происходила страшная трагедия 80 лет назад, но и потому что граждане этой страны были вовлечены в военный конфликт сравнительно недавно, уже в течение нашей жизни". "Данная выставка может помочь рассказать жителям Европы о том, что, к сожалению, не до конца известно, - обратил внимание Васильев. - Она визуализирует то, какие ужасные бедствия выпали на граждан моей страны 80 лет назад".

"Каждый год мой дедушка приезжал с учебы к родителям и рисовал в Белорусссии в еврейских местечках детей, стариков, он создал сотни портретов жителей тех мест, - рассказал, в свою очередь, внук художника Михаил Аксельрод. - А когда началась война, и он работал в "Окнах ТАСС", он вдруг начал понимать, что все убиты, что никого нет: этих стариков, этих детей, нет никого, все еврейское население в Белоруссии погибло, кроме тех, кто был на фронте и выжил там. И тогда он начал работать над этой серией, представленной сегодня здесь, над эскизами и графическими произведениями". "Это была его вечная боль по жизни", - заключил Аксельрод.

В экспозиции представлено порядка 30 рисунков и набросков Меера Аксельрода, на которых благодаря свидетельствам узников концентрационных лагерей изображена действительность жестокости немецко-фашистских захватчиков.

Работа выставки, организованной при содействии Академии художеств Хорватии, представительства Россотрудничества и посольства РФ в республике, Евро-азиатского еврейского конгресса и главного раввина Хорватии, продлится до 5 марта.

Меер Аксельрод родился в небольшом населенном пункте Молодечно в Белоруссии недалеко от Витебска в 1902 году. В 20-летнем возрасте он уехал учиться в Москву у самых знаменитых художников-авангардистов начала XX века. Меер Аксельрод - автор уникального цикла "Немецкая оккупация", сделанного в годы Великой Отечественной войны.