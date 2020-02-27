20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

В Загребе открылась выставка "Немецкая оккупация в работах Меера Аксельрода"

Ее работа продлится до 5 марта

ЗАГРЕБ, 27 февраля. /ТАСС/. Выставка "Немецкая оккупация в работах Меера Аксельрода", приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, открылась в четверг в столице Хорватии Загребе. В церемонии открытия приняли участие мэр Загреба Милан Бандич, посол России в республике Анвар Азимов, внук советского художника Михаил Аксельрод, представитель Россотрудничества в Хорватии Наталья Якимчук, а также руководитель Фонда Александра Печерского Илья Васильев.

"Эта наша первая выставка в Европе, и мы очень рады, что она проходит именно в Загребе, отметил Васильев. - Не только потому, что на этой земле происходила страшная трагедия 80 лет назад, но и потому что граждане этой страны были вовлечены в военный конфликт сравнительно недавно, уже в течение нашей жизни". "Данная выставка может помочь рассказать жителям Европы о том, что, к сожалению, не до конца известно, - обратил внимание Васильев. - Она визуализирует то, какие ужасные бедствия выпали на граждан моей страны 80 лет назад".

"Каждый год мой дедушка приезжал с учебы к родителям и рисовал в Белорусссии в еврейских местечках детей, стариков, он создал сотни портретов жителей тех мест, - рассказал, в свою очередь, внук художника Михаил Аксельрод. - А когда началась война, и он работал в "Окнах ТАСС", он вдруг начал понимать, что все убиты, что никого нет: этих стариков, этих детей, нет никого, все еврейское население в Белоруссии погибло, кроме тех, кто был на фронте и выжил там. И тогда он начал работать над этой серией, представленной сегодня здесь, над эскизами и графическими произведениями". "Это была его вечная боль по жизни", - заключил Аксельрод.

В экспозиции представлено порядка 30 рисунков и набросков Меера Аксельрода, на которых благодаря свидетельствам узников концентрационных лагерей изображена действительность жестокости немецко-фашистских захватчиков.

Работа выставки, организованной при содействии Академии художеств Хорватии, представительства Россотрудничества и посольства РФ в республике, Евро-азиатского еврейского конгресса и главного раввина Хорватии, продлится до 5 марта.

Меер Аксельрод родился в небольшом населенном пункте Молодечно в Белоруссии недалеко от Витебска в 1902 году. В 20-летнем возрасте он уехал учиться в Москву у самых знаменитых художников-авангардистов начала XX века. Меер Аксельрод - автор уникального цикла "Немецкая оккупация", сделанного в годы Великой Отечественной войны.

Теги
БелоруссияГерманияХорватия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
В Москве простятся с профессором консерватории Сергеем Доренским
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС